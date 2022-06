Inter in nazionale: Argentina in amichevole, niente UEFA Nations League

Si chiudono stasera gli impegni dell’Argentina per questa stagione, con un’amichevole in Spagna dove dovrebbe giocare Correa (vedi articolo). In UEFA Nations League, invece, niente giocatori dell’Inter. Qui il programma completo di giugno.

INTER IN NAZIONALE – I GIOCATORI IMPEGNATI DOMENICA 5 GIUGNO 2022

JOAQUIN CORREA, LAUTARO MARTINEZ – Argentina-Estonia (amichevole) ore 20 a Pamplona, Spagna.