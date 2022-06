Inter in nazionale: a giugno undici in campo, tutte le partite

Sono undici i giocatori della prima squadra dell’Inter impegnati con le nazionali a giugno. Nell’elenco non figurano i rientri dai prestiti, i prossimi acquisti e chi è già sicuro di lasciare come Vecino. Si comincia stasera con la Finalissima Italia-Argentina (vedi articolo).

INTER IN NAZIONALE – I GIOCATORI IMPEGNATI A GIUGNO 2022

NICOLÒ BARELLA, ALESSANDRO BASTONI – Italia-Argentina (Finalissima UEFA-CONMEBOL) mercoledì 1 giugno ore 20.45 a Londra, Inghilterra; Italia-Germania (UEFA Nations League – 1ª giornata Gruppo 3 Lega A) sabato 4 giugno ore 20.45 a Bologna, Italia; Italia-Ungheria (UEFA Nations League – 2ª giornata Gruppo 3 Lega A) martedì 7 giugno ore 20.45 a Cesena, Italia; Inghilterra-Italia (UEFA Nations League – 3ª giornata Gruppo 3 Lega A) sabato 11 giugno ore 20.45 a Wolverhampton, Inghilterra; Germania-Italia (UEFA Nations League – 4ª giornata Gruppo 3 Lega A) martedì 14 giugno ore 20.45 a Monchengladbach, Germania.

MARCELO BROZOVIC – Croazia-Austria (UEFA Nations League – 1ª giornata Gruppo 1 Lega A) venerdì 3 giugno ore 20.45 a Osijek, Croazia; Croazia-Francia (UEFA Nations League – 2ª giornata Gruppo 1 Lega A) lunedì 6 giugno ore 20.45 Spalato, Croazia; Danimarca-Croazia (UEFA Nations League – 3ª giornata Gruppo 1 Lega A) venerdì 10 giugno ore 20.45 a Copenaghen, Danimarca; Francia-Croazia (UEFA Nations League – 4ª giornata Gruppo 1 Lega A) lunedì 13 giugno ore 20.45 a Saint-Denis, Francia.

HAKAN CALHANOGLU – Turchia-Isole Faer Oer (UEFA Nations League – 1ª giornata Gruppo 1 Lega C) sabato 4 giugno ore 20.45 a Istanbul, Turchia; Lituania-Turchia (UEFA Nations League – 2ª giornata Gruppo 1 Lega C) martedì 7 giugno ore 20.45 a Vilnius, Lituania; Lussemburgo-Turchia (UEFA Nations League – 3ª giornata Gruppo 1 Lega C) sabato 11 giugno ore 20.45 a Lussemburgo; Turchia-Lituania (UEFA Nations League – 4ª giornata Gruppo 1 Lega C) martedì 14 giugno ore 20.45 a Izmir, Turchia.

JOAQUIN CORREA, LAUTARO MARTINEZ – Italia-Argentina (Finalissima UEFA-CONMEBOL) mercoledì 1 giugno ore 20.45 a Londra, Inghilterra; Argentina-Estonia (amichevole) domenica 5 giugno ore 20 a Pamplona, Spagna; Brasile-Argentina (amichevole) sabato 11 giugno ore 13 a Melbourne, Australia.

STEFAN DE VRIJ, DENZEL DUMFRIES – Belgio-Olanda (UEFA Nations League – 1ª giornata Gruppo 4 Lega A) venerdì 3 giugno ore 20.45 a Bruxelles, Belgio; Galles-Olanda (UEFA Nations League – 2ª giornata Gruppo 4 Lega A) mercoledì 8 giugno ore 20.45 a Cardiff, Galles; Olanda-Polonia (UEFA Nations League – 3ª giornata Gruppo 4 Lega A) sabato 11 giugno ore 20.45 a Rotterdam, Olanda; Olanda-Galles (UEFA Nations League – 4ª giornata Gruppo 4 Lega A) martedì 14 giugno ore 20.45 a Rotterdam, Olanda.

FEDERICO DIMARCO – Italia-Germania (UEFA Nations League – 1ª giornata Gruppo 3 Lega A) sabato 4 giugno ore 20.45 a Bologna, Italia; Italia-Ungheria (UEFA Nations League – 2ª giornata Gruppo 3 Lega A) martedì 7 giugno ore 20.45 a Cesena, Italia; Inghilterra-Italia (UEFA Nations League – 3ª giornata Gruppo 3 Lega A) sabato 11 giugno ore 20.45 a Wolverhampton, Inghilterra; Germania-Italia (UEFA Nations League – 4ª giornata Gruppo 3 Lega A) martedì 14 giugno ore 20.45 a Monchengladbach, Germania.

EDIN DZEKO – Finlandia-Bosnia (UEFA Nations League – 1ª giornata Gruppo 3 Lega B) sabato 4 giugno ore 18 a Helsinki, Finlandia; Bosnia-Romania (UEFA Nations League – 2ª giornata Gruppo 3 Lega B) martedì 7 giugno ore 20.45 a Zenica, Bosnia; Montenegro-Bosnia (UEFA Nations League – 3ª giornata Gruppo 3 Lega B) sabato 11 giugno ore 20.45 a Podgorica, Montenegro; Bosnia-Finlandia (UEFA Nations League – 4ª giornata Gruppo 3 Lega B) martedì 14 giugno ore 20.45 a Zenica, Bosnia.

MILAN SKRINIAR – Bielorussia-Slovacchia (UEFA Nations League – 1ª giornata Gruppo 3 Lega C) venerdì 3 giugno ore 20.45 a Novi Sad, Serbia; Slovacchia-Kazakistan (UEFA Nations League – 2ª giornata Gruppo 3 Lega C) mercoledì 8 giugno ore 20.45 a Trnava, Slovacchia; Azerbaigian-Slovacchia (UEFA Nations League – 3ª giornata Gruppo 3 Lega C) venerdì 10 giugno ore 18 a Baku, Azerbaigian; Kazakistan-Slovacchia (UEFA Nations League – 4ª giornata Gruppo 3 Lega C) lunedì 13 giugno ore 16 a Nur-Sultan, Kazakistan.

