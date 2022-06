Argentina-Estonia, Scaloni ne cambia otto ma conferma un altro dell’Inter

L’Argentina torna in campo dopo la vittoria contro l’Italia, giocherà in amichevole contro l’Estonia. Lionel Scaloni è pronto a cambiare ben otto giocatori su dieci, ma confermerà uno dell’Inter.

PROBABILE FORMAZIONE – L’Argentina prosegue l’allenamento in Spagna. La squadra allenata da Lionel Scaloni giocherà in amichevole contro l’Estonia, domani alle 20:00. Secondo quanto riportato da TyC Sports, il tecnico italiano cambierà ben otto giocatori su undici rispetto la squadra che ha battuto l’Italia nella ‘Finalissima’. Confermato Lionel Messi, Joaquin Correa prenderà il posto di Lautaro Martinez in attacco.

Di seguito la probabile formazione dell’Argentina (4-3-3): Armani; Molina, Pezzella, Martínez, Acuña; DePaul, MacAllister, Gomez; Messi, Alvarez, J. Correa.

Fonte: TyC Sports