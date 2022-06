Bastoni, il Tottenham insiste e l’Inter intanto fissa il prezzo: zero sconti – CdS

Bastoni sempre più un obiettivo principale del Tottenham. Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, Inzaghi non vuole privarsi del difensore italiano. L’Inter, intanto, non fa sconti a Conte e fissa il prezzo del giocatore.

IL PREZZO – Alessandro Bastoni è un grandissimo tifoso dell’Inter e non ha nessuna intenzione di lasciare il club nerazzurro, ma come ribadito giustamente dal suo agente, essendo un professionista non si tirerà indietro qualora dovesse presentarsi l’offerta di un top club europeo. Questo sarà uno dei temi principali del vertice in programma tra domani o martedì, tra la dirigenza dell’Inter e Simone Inzaghi. Si parlerà delle mosse da fare il discorso relativo al centrale della Nazionale sarà uno degli argomenti forti. Il tecnico spera che qualcosa cambi, perché perdere Bastoni sarebbe un colpo duro per il progetto e anche i tifosi lo sanno. Antonio Conte lo vuole fortemente, ma né lui né al suo club verranno fatti sconti, anzi: l’Inter ha già fissato il prezzo di ben 70 milioni.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

