Fontana: «Da piccola tifosa del ‘vecchio’ Milan. Ora solo Inter! Vi spiego»

Arianna Fontana, pattinatrice di short track italiana, intervistata da Sky Sport ha parlato in breve della sua passione per il calcio, in particolare per l’Inter.

TIFOSA – Arianna Fontana parla della sua passione per l’Inter, oltre che per lo short track: «Altre mie passioni? C’è il calcio, in particolare l’Inter. Sono diventata tifosa nerazzurra grazie a mio fratello. Dico ‘diventata’ perché da piccola ero una tifosa del Milan. Però il mio Milan era quello di Seedorf, Weah, Shevchenko».