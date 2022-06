Barzagli: «Dybala? Deve ripartire dall’entusiasmo! Una cosa da non fare»

Dybala è il primo nome sulla lista dei dirigenti dell’Inter che da tempo lo hanno messo nel mirino (QUI le ultime). Barzagli, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, dice la sul futuro dell’argentino

RIPARTENZA – Paulo Dybala è i grande sogno in casa Inter. L’argentino, che nella Finalissima tra Italia e Argentina è andato a segno, secondo Andrea Barzagli ha bisogno di ritrovarsi: «Consigli non ne do perché ognuno ha le sue vicende personali, le sue emozioni. Deve sentire lui cosa fare. Secondo me deve ripartire, trovare le emozioni giuste, ritrovare quello che è lui, quella voglia di dimostrare e non per forza di dover fare vedere che può risolvere le partite. Deve ripartire dall’entusiasmo che aveva, non so che decisioni prenderà ma gli auguro il meglio».