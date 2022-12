Inter, andamento dei prestiti: 4 su 5 in campo, Fabbian ‘prima volta’

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti in Serie B, giocando anche durante i Mondiali in Qatar. Nell’ultimo turno nessuna sconfitta, e Fabbian gioca davanti a Marotta e Inzaghi.

RIEPILOGO PRESTITI – Tre vittorie e due pareggi per i cinque giocatori di proprietà dell’Inter attualmente in prestito in Serie B. Tra questi figura ovviamente Giovanni Fabbian, impegnato con la Reggina in casa del Como, davanti a due ospiti d’eccezione. Sugli spalti dello stadio Sinigaglia erano infatti presenti Simone Inzaghi e Beppe Marotta. Ma l’allenatore e il CEO Sport dei nerazzurri hanno visto solo 18 minuti del giovane talento, che per la prima volta in stagione è partito dalla panchina. Sugli altri campi, 3 punti per Franco Carboni in Cagliari-Perugia (3-2) e Eddie Salcedo. L’attaccante italo-colombiano ha però osservato il 4-1 del suo Bari contro il Modena sempre dalla panchina.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

SAMUELE MULATTIERI (A) – Frosinone-Pisa 0-0: titolare, sostituito al 69′

FRANCO CARBONI (D) – Cagliari-Perugia 3-2: in panchina, subentra al 59′

GIOVANNI FABBIAN (C) – Como-Reggina 0-1: in panchina, subentra al 72′

MARCO POMPETTI (C) – Südtirol-Ternana 0-0: in panchina, subentra all’intervallo

EDDIE SALCEDO (A) – Bari-Modena 4-1: in panchina