Inzaghi tifa il fratello e guarda Fabbian in Como-Reggina! Non sarà da solo

Inzaghi tifa Inzaghi. Il tecnico dell’Inter assisterà al match tra Como e Reggina, in programma alle 15. Simone farà il tifo per iol fratello Filippo, ma allo stesso tempo guarderà da vicino Giovanni Fabbian. Non sarà però da solo

FRATELLANZA − Attesi al Sinigaglia di Como, Simone Inzaghi e Beppe Marotta. L’Inter dunque guarderà la gara tra i padroni di casa e la Reggina. Il tecnico nerazzurro farà ovviamente il tifo per il fratello Pippo, allenatore dei calabresi secondi in classifica. Al contempo però ci sarà anche modo per vedere all’opera il baby Fabbian, autore di cinque gol nelle prime 15 gare di Serie B.