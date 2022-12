Carboni ritrova il campo e il Cagliari la vittoria: battuto il Perugia

Carboni colleziona la dodicesima presenza col Cagliari, undici in Serie B e una in Coppa Italia. Il prestito Inter (alle 15 tocca ad altri due) subentra nel 3-2 al Perugia, partita sofferta per i rossoblù nonostante il doppio vantaggio iniziale.

DI NUOVO VINCENTE – Dopo due gare in panchina Franco Carboni torna in campo e il Cagliari ritrova una vittoria che mancava da quasi due mesi. I rossoblù battono 3-2 il Perugia ultimo in classifica in Serie B, ma devono soffrire per le tante disattenzioni difensive. La partita si sblocca al 20’, con un cross di Nahitan Nandez per il colpo di testa vincente di Leonardo Pavoletti. Il Cagliari raddoppia al 27’, con un rimpallo su Alessandro Deiola a mettere Gianluca Lapadula solo davanti al portiere per il facile tocco del 2-0. Anche il Perugia però segna in maniera casuale, due minuti dopo con un retropassaggio scellerato di testa di Elio Capradossi a permettere a Luca Strizzolo di accorciare. Un errore di un ex Inter come Gabriele Zappa (fallo ingenuo su Strizzolo) costa un rigore che Tiago Casasola trasforma, 2-2 al 54’. Il contestatissimo Fabio Liverani mette Carboni come primo cambio, al 59’ al posto di Antonio Barreca. Nuovo vantaggio del Cagliari all’82’, con cross da destra per Pavoletti che di testa supera il portiere Stefano Gori, che in qualche modo prova a salvare con l’aiuto del palo ma non ci riesce. Poi segna – definitivamente – Lapadula ma era già entrata. L’ultima vittoria del Cagliari era col Brescia, 2-1 il 15 ottobre.