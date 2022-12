L’Argentina ha bisogno del talento di Lautaro Martinez – SM

Lautaro Martinez ha segnato l’ultimo rigore che ha mandato l’Argentina alle semifinali di questo Mondiale. Il Toro rimane fondamentale per Scaloni.

TALENTO – Lautaro Martinez ha avuto un inizio di Mondiale complicato. È mancato il gol e ciò gli è costato il posto da titolare, ceduto a Julian Alvarez. Nonostante questo, il Toro rimane un giocatore importante per l’Albiceleste secondo Sport Mediaset: «Lautaro è determinante per l’Argentina. Costretto a fare un’altra panchina contro l’Olanda, superato da Julian Alvarez, vive una situazione psicologica non facile. Il Toro interista non la subisce e nel rigore decisivo non sbaglia, dimostrando che a questa Argentina serve anche il suo talento». Un gol nella prossima gara, con il passaggio del turno, caccerebbe tutte le critiche arrivate all’attaccante nerazzurro finora.