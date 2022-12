Fabbian, soddisfazione Inter (dal vivo). Ma c’è un rischio cessione – CdS

Per Fabbian ieri Inzaghi e Marotta si sono presentati al Sinigaglia, dove si è giocata Como-Reggina 0-1 (vedi articolo). Il prestito Inter è a sorpresa partito dalla panchina, ma resta la soddisfazione per la sua crescita. Col Corriere dello Sport che non esclude una cessione.

DI PRESENZA – Che Simone Inzaghi e Giuseppe Marotta siano andati a vedere Como-Reggina è un dettaglio non da poco. OK la vicinanza con Appiano Gentile, OK la presenza di Filippo Inzaghi sulla panchina ospite ma c’era da monitorare da vicino la crescita di Giovanni Fabbian, già cinque gol in diciassette giornate di Serie B alla sua prima esperienza da professionista. È partito dalla panchina, cosa mai successa in precedenza, ed è subentrato al 70′ poco prima del rigore trasformato da Hernani per lo 0-1. Il Corriere dello Sport parla di Inter soddisfatta della crescita di Fabbian e non esclude un rientro alla base. Non l’unica opzione però, perché sul centrocampista che farà vent’anni il prossimo 14 gennaio spunta anche l’Atalanta. Ai bergamaschi potrebbe essere girato come contropartita per Giorgio Scalvini, difensore per il quale un’offerta è definita ormai sicura. Intanto Fabbian proseguirà (sempre con un Inzaghi in panchina…) la stagione alla Reggina cercando la promozione in Serie A.

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua.