Inter al lavoro di gruppo: il programma dei prossimi giorni – Sky

L’Inter è tornata oggi a lavorare in gruppo. Il programma dei prossimi giorni in attesa di novità sulla ripresa del campionato nel punto di Andrea Paventi in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport

IL PROGRAMMA – L’Inter continuerà ad allenarsi in gruppo nei prossimi giorni: «Quando avremo una data ci saranno più possibilità per allenatore e staff di riportare a regime il gruppo. Oggi è un giorno da sottolineare, la squadra è tornata a lavorare in gruppo, è un primo giorno, una partenza soft senza i contrasti che siamo abituati a vedere normalmente. La partenza è cadenzata e sarà così anche nei prossimi giorni, la squadra continuerà ad allenarsi di mattina, poi si andrà avanti in base a quelli che saranno i programmi per la ripartenza. Il lavoro di Conte è stato certosino, da oggi inizia una seconda fase importante. Nei prossimi giorni la squadra prenderà più confidenza per una possibile ripresa del campionato».