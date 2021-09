Immobile a rischio per Lazio-Inter? Sarri: «Fastidio, spero non muscolare»

Mancano sedici giorni a Lazio-Inter (sabato 16 ottobre ore 18 all’Olimpico) e bisogna valutare le condizioni di Immobile. L’attaccante è uscito al 42′ della partita di Europa League contro la Lokomotiv Mosca per infortunio (vedi articolo): Sarri, intervistato da Sky Sport, dà le prime informazioni.

PERICOLO RIENTRATO? – C’è da valutare Ciro Immobile, per capire se tornerà per Lazio-Inter o già prima durante la sosta per le nazionali. Maurizio Sarri parla dell’infortunio del centravanti: «Non sta male. Lui ha la sensazione di essersi fermato in tempo, speriamo che sia solo un piccolo risentimento tendineo e non muscolare. Ha avvertito un fastidio nella parte bassissima dei flessori, dietro al ginocchio: si spera in quello».