Esposito torna dopo l’infortunio: subentra mentre il Basilea dilaga

Esposito è tornato a giocare dopo un mese di stop per infortunio. L’attaccante, che non scendeva in campo dal 29 agosto, ha fatto mezz’ora nel 4-2 del Basilea sul Kairat Almaty in Europa Conference League.



VITTORIA FACILE – Il Basilea di Sebastiano Esposito vince 4-2 in Europa Conference League col Kairat Almaty, suo primo successo nella fase a gironi. In gol per gli svizzeri Arthur Cabral al 15′, Michael Lang al 21′ e 40′ e Dan Ndoye al 49′. Gli ospiti accorciano con José Kanté al 65′ e Ricardo Alves su rigore al 69′, ma è troppo tardi. Esposito entra in campo al 60′, quando rileva Cabral, e gioca i suoi unici minuti del mese di settembre. L’attaccante, in prestito dall’Inter, era reduce da un infortunio che lo ha tenuto fuori per cinque partite. Ora Esposito potrà tornare in campo anche nel campionato svizzero: domenica alle 16.30 il Basilea ospita il Lucerna.