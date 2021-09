Lazio, comoda vittoria in Europa League. Preoccupazione per Immobile

Lazio-Lokomotiv Mosca, sfida di Europa League, si è giocata questa sera allo Stadio Olimpico di Roma. Il match è terminato sul punteggio di 2-0 per gli uomini di Sarri.

VITTORIA – Dopo la sconfitta nel primo turno di Europa League contro il Galatasaray, la Lazio torna in campo per riscattarsi contro la Lokomotiv Mosca. La squadra di Maurizio Sarri mette subito il match in discesa nel primo tempo. Al 13′ Toma Basic sblocca la partita con un colpo di testa su cross di Pedro. Al 38′ raddoppio laziale: calcio d’angolo di Luis Alberto e rete di Patric. Problemi per Ciro Immobile al 42′, costretto a lasciare il campo per un sospetto infortunio muscolare. Al suo posto Vedat Muriqi. Il primo tempo si chiude sul 2-0. Nella ripresa la Lazio gestisce il doppio vantaggio e sfiora più volte il terzo gol, L’occasione più grande con Pedro che colpisce la traversa ma la palla non entra. La partita si chiude sul 2-0. I biancocelesti salgono a tre punti in classifica.