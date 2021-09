Marani: «Serie A, 4 più forti della Juventus. L’Inter va messa, una differenza»

Marani prevede tempi duri per la Juventus, che sta provando a risalire la classifica. Il giornalista, nel post partita di Lazio-Lokomotiv Mosca di Europa League, ritiene che ci siano quattro squadre più forti dei bianconeri e che a differenza della scorsa stagione, dove era stato un duello fra Inter e Milan, ora in Serie A ci sia più equilibrio.

IL PARAGONE – Matteo Marani valuta la classifica di Serie A e mette la Juventus fuori dalle big: «Io vedo quattro squadre più forti. Una è il Napoli, ovviamente. L’Inter, essendo Campione d’Italia, va messa. Poi metto assolutamente il Milan, che mi sembra quella più in crescita di tutte. Quindi l’Atalanta, perché bisognerà farci i conti sempre. A differenza dell’anno scorso dove c’erano due squadre più forti, l’Inter di Antonio Conte e la Juventus che non è riuscita a esprimersi, vedo più equilibrio e il Napoli c’è. Adesso serve mentalità e tenuta, di questo gruppo di quattro squadre la Juventus ha ancora la possibilità di recuperare. Ma nessuno di questi allenatori ha vinto il campionato italiano: per tutti sarà una misurazione con loro stessi».