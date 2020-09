Hakimi, tutto pronto per la presentazione: l’Inter spoilera l’orario del video?

Condividi questo articolo

Hakimi Borussia Dortmund

Hakimi tra qualche ora si presenterà ufficialmente ai tifosi dell’Inter. Giornata piena per l’esterno destro marocchino arrivato dal Real Madrid. L’intervista pomeridiana dovrebbe essere anticipata dall’attesissimo video di presentazione

#HAKIMIDAY – Oggi è iniziato il ritiro dell’Inter con il primo allenamento di gruppo (vedi video), in cui le novità sono state due. L’ultimo arrivato, Aleksandar Kolarov – annunciato in giornata (vedi comunicato) – e il grande colpo del mercato, finora. Achraf Hakimi, annunciato timidamente un paio di mesi fa e ora finalmente nerazzurro vestito. Domani sarà il vero #HakimiDay, con il video di presentazione seguito dall’intervista di presentazione (nel pomeriggio). A che ora il video? L’indizio arriva dall’Inter. Appuntamento fissato alle 10.00 su Tik Tok? A meno che non siano le 10.00 in Marocco, Patria di Hakimi, ovvero le 11.00 italiane… Non ci tocca che aspettare, noi sicuramente non mancheremo. Di seguito il post pubblicato dall’Inter su Twitter.