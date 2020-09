Campionato Primavera 1 2020-2021, il calendario e le partite dell’Inter di Madonna

Armando Madonna Inter Primavera

Il Campionato Primavera 1 inizierà fra due weekend, come annunciato in giornata (vedi articolo). La Lega Serie A ha anche definito il calendario delle partite, con l’Inter di Madonna che debutterà in casa contro la Sampdoria.

CAMPIONATO PRIMAVERA 1 2020-2021 – IL CALENDARIO

PRIMA GIORNATA (andata 19 settembre, ritorno 30 gennaio)

Ascoli-Roma

Atalanta-Juventus

Cagliari-Milan

Fiorentina-Bologna

Genoa-SPAL

Inter-SAMPDORIA

Sassuolo-Empoli

Torino-Lazio

SECONDA GIORNATA (andata 26 settembre, ritorno 6 febbraio)

Ascoli-Fiorentina

Bologna-Cagliari

Empoli-Juventus

Milan-Atalanta

Roma-Genoa

Sampdoria-Lazio

SPAL-INTER

Torino-Sassuolo

TERZA GIORNATA (andata 3 ottobre, ritorno 13 febbraio)

Atalanta-Empoli

Cagliari-Sassuolo

Fiorentina-Roma

Genoa-Sampdoria

INTER-ASCOLI

Juventus-Milan

Lazio-Bologna

SPAL-Torino

QUARTA GIORNATA (andata 17 ottobre, ritorno 17 febbraio)

Ascoli-Juventus

Bologna-SPAL

Fiorentina-Cagliari

INTER-GENOA

Roma-Atalanta

Sampdoria-Empoli

Sassuolo-Lazio

Torino-Milan

QUINTA GIORNATA (andata 24 ottobre, ritorno 20 febbraio)

Atalanta-Torino

CAGLIARI-INTER

Empoli-Fiorentina

Genoa-Bologna

Juventus-Sampdoria

Lazio-Roma

Milan-Sassuolo

SPAL-Ascoli

SESTA GIORNATA (andata 31 ottobre, ritorno 27 febbraio)

Bologna-Atalanta

Cagliari-Genoa

Fiorentina-Lazio

Milan-Empoli

Roma-Juventus

Sampdoria-SPAL

SASSUOLO-INTER

Torino-Ascoli

SETTIMA GIORNATA (andata 7 novembre, ritorno 6 marzo)

Ascoli-Sampdoria

Atalanta-Cagliari

Empoli-Bologna

Genoa-Fiorentina

INTER-TORINO

Juventus-Sassuolo

Lazio-Milan

SPAL-Roma

OTTAVA GIORNATA (andata 21 novembre, ritorno 13 marzo)

Cagliari-Ascoli

Empoli-Genoa

FIORENTINA-INTER

Juventus-Lazio

Milan-Lazio

Roma-Torino

Sampdoria-Bologna

Sassuolo-Atalanta

NONA GIORNATA (andata 28 novembre, ritorno 3 aprile)

Ascoli-Sassuolo

Atalanta-Sampdoria

Bologna-Milan

Genoa-Juventus

INTER-ROMA

Lazio-Empoli

SPAL-Fiorentina

Torino-Cagliari

DECIMA GIORNATA (andata 5 dicembre, ritorno 10 aprile)

Cagliari-Roma

Empoli-Ascoli

Fiorentina-Atalanta

Genoa-Torino

Juventus-Bologna

Lazio-SPAL

MILAN-INTER

Sassuolo-Sampdoria

UNDICESIMA GIORNATA (andata 12 dicembre, ritorno 17 aprile)

Ascoli-Genoa

Atalanta-Lazio

Bologna-Sassuolo

INTER-JUVENTUS

Roma-Empoli

Sampdoria-Milan

SPAL-Cagliari

Torino-Fiorentina

DODICESIMA GIORNATA (andata 19 dicembre, ritorno 24 aprile)

Atalanta-SPAL

Bologna-Torino

EMPOLI-INTER

Juventus-Fiorentina

Lazio-Cagliari

Milan-Ascoli

Sampdoria-Roma

Sassuolo-Genoa

TREDICESIMA GIORNATA (andata 9 gennaio, ritorno 1 maggio)

Ascoli-Bologna

Cagliari-Sampdoria

Fiorentina-Milan

Genoa-Atalanta

INTER-LAZIO

Roma-Sassuolo

SPAL-Juventus

Torino-Empoli

QUATTORDICESIMA GIORNATA (andata 16 gennaio, ritorno 8 maggio)

Atalanta-Ascoli

BOLOGNA-INTER

Empoli-Cagliari

Juventus-Torino

Lazio-Genoa

Milan-Roma

Sampdoria-Fiorentina

Sassuolo-SPAL

QUINDICESIMA GIORNATA (andata 23 gennaio, ritorno 15 maggio)

Ascoli-Lazio

Cagliari-Juventus

Fiorentina-Sassuolo

Genoa-Milan

INTER-ATALANTA

Roma-Bologna

SPAL-Empoli

Torino-Sampdoria

L’Inter Under 19 di Armando Madonna, in aggiunta, prima del debutto nel Campionato Primavera 1 ha in calendario un’amichevole contro il Como (vedi articolo).