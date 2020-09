VIDEO – Inter, nuova stagione e squadra a lavoro: ecco Hakimi e Kolarov!

Condividi questo articolo

Antonio Conte

L’Inter torna ad allenarsi ad Appiano Gentile prima della ripresa del nuovo campionato di Serie A 2020-2021. Primo allenamento per i due acquisti Achraf Hakimi e Aleksandar Kolarov presentato oggi (vedi QUI).

PRIMO ALLENAMENTO – L’Inter ad Appiano Gentile torna a lavoro dopo aver concluso la passata stagione al secondo posto in campionato a un solo punto dalla Juventus, e in finale di UEFA Europa League. La squadra oggi si è riunita per preparare la nuova stagione in attesa del ritorno dei quattordici nazionali. Antonio Conte ha avuto modo di allenare parte del gruppo compresi i due nuovi acquisti Achraf Hakimi e Aleksandar Kolarov. Con loro presenti in allenamento anche Stefan de Vrij, tornato dalla nazionale olandese per un problema fisico che sembrerebbe essere già risolto, e i due giocatori tornati dal prestito Radja Nainggolan e Dalbert. Di seguito il video dell’allenamento della squadra pubblicato attraverso i canali social del club.