Gresko: «Skriniar da 6 anni all’Inter, nuova sfida! Ultimo grande contratto»

Sulla vicenda Milan Skriniar si è concesso ai microfoni di Sport.Aktuality, l’ex Vratislav Gresko. L’antieroe del 5 maggio ritiene che siano diverse le motivazioni che spingano il difensore a lasciare l’Inter

SITUAZIONE CAMBIATA − L’ex nerazzurro Gresko si esprime sulla vicenda legata allo slovacco: «Solo il giocatore e i suoi agenti conoscono la verità. Capisco che l’Inter la scorsa estate volesse vendere Skriniar per più soldi possibili e non ha funzionato. Poi improvvisamente ha voluto firmare un nuovo contratto con lui. La situazione è cambiata. Ovviamente contavano sulla possibilità che prolungasse il contratto. Milan adesso firmerà un contratto di 4-5 anni. Avrà 32-33 quando scadrà. Non otterrà tali condizioni dopo. Per lui è veramente l’ultimo vero grande contratto della carriera».

TANTI FATTORI − Secondo Gresko sono diversi i motivi che spingono il giocatore verso Parigi: «Quando qualcuno dall’età di sei anni dedica dal lunedì al venerdì, comprese le vacanze, al calcio, e all’età di 28 anni arriva un’offerta per trasferirsi in un grande club e avere un ottimo contratto, sarebbe illogico se non ci pensasse. Inoltre, è stato all’Inter per sei anni. Forse sente di aver bisogno di una nuova sfida. Diversi fattori possono influenzare il suo processo decisionale. Possiamo paragonarlo a qualsiasi difensore centrale del Manchester City, del PSG o del Real Madrid. Ha l’età giusta, è ancora promettente. E non dimentichiamo che il suo contratto è in scadenza ed è libero. Giocatori del genere costano 70 o più milioni, è un bel risparmio».