Cardona (Pres. Reggina): «Fabbian? Asse con Inter continuerà! Marotta…»

All’uscita dell’Assemblea di Lega, il presidente della Reggina Cardona è stato intercettato da diversi colleghi. Il dirigente granata ha risposto a qualche domanda su Fabbian e sui rapporti con l’Inter e Beppe Marotta

ASSE − Il presidente della Reggina, Marcello Cardona, ha parlato così del futuro di Fabbian: «Giovanni Fabbian è un bravissimo ragazzo, abbiamo dei rapporti con l’Inter consolidati. Io personalmente con Marotta, dai tempi dove eravamo tutti ragazzini, io arbitravo e lui faceva il segretario. Bel rapporto. Il futuro lo vedremo. Sicuramente Fabbian è un grandissimo giocatore, noi al sud vogliamo creare un bell’ambiente in cui crescere serenamente. Quanto arriverà maggio o giugno lo vedremo. Asse con l’Inter può continuare? Assolutamente sì, ma anche con altri club. Tutti devono guardare alla Reggina. In sette mesi abbiamo portato alla ribalta giocatori come Fabbian, Pierozzi. Abbiamo uno staff tecnico di primaria importanza».