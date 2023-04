Graziani: «L’Inter è triste. Lukaku? Non c’entra niente col primo!»

Graziani analizza il periodo dell’Inter, che ieri ha subito un’altra sconfitta in campionato (vs Fiorentina). Critiche verso Lukaku ma in generale tutta la squadra

TRISTE − Dagli studi di Sport Mediaset XXL, Ciccio Graziani si esprime sull’Inter: «Troppi alti e bassi. Il gioco c’è fino ad un certo punto, anche ieri avevano create le premesse per arrivare al pareggio. Mi dà l’impressione che sia una squadra triste, gioca con mille problemi in testa. Anche Inzaghi si lamenta sempre, a volte si possono fare anche i complimenti agli avversari. Errore Lukaku? Ho visto di peggio! Il problema è Lukaku in generale, ci siamo ritrovati un Big Rom che non c’entra niente con quello ammirato il primo anno».