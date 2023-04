Fiorentina-Inter Women 0-0 al 45′: le occasioni da gol non bastano!

Fiorentina-Inter Women, valida per la terza giornata della poule scudetto di Serie A Femminile allo Stadio Piero Torrini di Sesto Fiorentino (FI). Le interiste chiudono il primo tempo sul risultato di 0-0. Le padrone di casa non impensieriscono mentre le nerazzurre costruiscono innumerevoli occasione da gol. Nel secondo tempo servirà maggior concretezza. Di seguito il report del primo tempo di Fiorentina-Inter Women.

PRIMO TEMPO – I primi 45′ di Fiorentina-Inter Women regalano poche emozioni e vedono la squadra di Rita Guarino predominare sulle viola. Le padrone di casa, escludendo un paio di ripartenze e qualche incursione nell’area nerazzurra, non impensieriscono particolarmente Francesca Durante. Dall’altra parte, invece, Rachele Baldi si deve impegnare per proteggere la propria porta. Lo fa al 19′, quando Beatrice Merlo calcia col destro, di prima intenzione, e il portiere della Fiorentina deve respingere coi pugni in calcio d’angolo. Più semplice, invece, il controllo sulla conclusione troppo centrale di Ghoutia Karchouni al 21′. L’Inter Women si rende particolarmente pericolosa al 34′, con un’azione che parte da Tabitha Chawinga e prosegue con Karchouni, servita in area. La centrocampista francese, però, perde l’attimo sotto porta. Al 40′ un’altra occasione da gol per le nerazzurre, questa volta a provarci è Elisa Polli. L’attaccante italiana colpisce di testa un pallone ricevuto da Anja Sønstevold ma va fuori di un soffio. Il primo tempo di Fiorentina-Inter Women si chiude sullo 0-0.

Fiorentina- Inter Women – Tabellino

0 FIORENTINA – INTER 0

FIORENTINA (3-4-1-2): 24 Baldi; 6 Breitner, 34 Agard, 5 Tortelli; 16 Erzen, 21 Severini, 88 Johannsdottir, 4 Jackmon; 10 Catena; 15 Hammarlund, 20 Mijatovic.

A disposizione: 1 Schroffenegger, 7 Cafferata, 8 Parisi, 11 Kajan, 17 Monnecchi, 19 Longo, 33 Vitale, 55 Russo, 87 Boquete.

Coach: Patrizia Panico.

INTER (3-5-2): 22 Durante; 2 Sønstevold, 3 Van der Gragt, 19 Alborghetti; 25 Thøgersen, 34 Mihashi, 15 Eckhoff, 5 Karchouni, 13 Merlo; 9 Polli, 11 Chawinga.

A disposizione: 12 Piazza, 6 Santi, 7 Marinelli, 14 Robustellini, 17 Fördős, 18 Pandini, 20 Simonetti, 29 Kristjánsdóttir, 31 Lang.

Coach: Rita Guarino.

Arbitro: Michele Delrio della sezione di Reggio Emilia. Assistenti: Francesco Valente della sezione di Roma 2 e Emanuele De Angelis della sezione di Roma 2. Quarto Ufficiale: Gabriele Sacchi della sezione di Macerata.