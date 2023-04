Padovan: «Inzaghi si esalta nelle coppe! Io proverei un attacco»

Padovan ha parlato della partita di Coppa Italia fra Juventus e Inter, semifinale di andata. Il giornalista si aspetta una reazione dai nerazzurri e da Inzaghi dopo il KO con la Fiorentina

REAZIONE − Ospite negli studi di Sky Sport 24, Giancarlo Padovan si aspetta una reazione dell’Inter in Coppa Italia: «Inzaghi si esalta nelle coppe, la Juventus deve stare attenta martedì sia per lo spirito di reazione dell’Inter che per Inzaghi, che prepara molto bene le partite. L’Inter ha portato tanti uomini vicino al gol, soprattutto Lukaku. Io insisterei su Lukaku, proverei la Lula. Un gol da Torino lo potrebbero portare a casa».