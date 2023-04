Bellanova, l’unico positivo nonostante la condanna di San Siro

Raoul Bellanova è stato nella partita con la Fiorentina l’unico a creare pericoli nel secondo tempo, confermando le sue qualità in velocità e dimostrando anche propensione al sacrificio. Il giovane di proprietà del Cagliari ha convinto.

ERRORI – San Siro spesso nel trovare i colpevoli di questi periodi, anche stavolta è arrivato un errore. Nella sconfitta contro l’Empoli del 23 gennaio Raoul Bellanova è stato fischiato per quarantacinque minuti, senza essere mai libero di controllare un pallone in maniera tranquilla. La condanna dei tifosi ha portato poi anche Simone Inzaghi a lasciare in panchina l’esterno, vittima di una situazione ai limiti del credibile. In seguito a quell’occasione Bellanova ha collezionato poco più di dieci minuti con la Juventus, rimanendo fuori per dieci partite consecutive.

Bellanova, segnali positivi

PRESTAZIONE – Proprio il giovane classe 2000 nel match contro la Fiorentina è stato il migliore della sua squadra, l’unico a dare segnali positivi all’ambiente. Il suo inserimento sul secondo palo ha creato una delle occasioni più importanti della partita per l’Inter, che non è però riuscita a trovare il gol. Bellanova ha fatto un movimento che Robin Gosens mai ha provato quando è stato in campo, risultando statico e poco presente. Il giocatore ha subito inoltre due falli, concludendo due dribbling che dalle parti della Milano nerazzurra sembravano impossibili da vedere. Una prestazione di questo tipo può essere un incentivo per Simone Inzaghi, che deve dimostrare coraggio nel dare fiducia a Bellanova piuttosto che ai soliti e deludenti esterni. Denzel Dumfries e Robin Gosens hanno avuto le loro occasioni, forse è arrivata l’ora anche del giocatore di Rho?