Fiorentina-Inter Women termina con un 1-0 ingiusto per Guarino!

Fiorentina-Inter Women termina 0-0. La 3ª giornata della poule scudetto di Serie A Femminile allo Stadio Piero Torrini di Sesto Fiorentino (FI) si conclude con una sconfitta ingiusta per la squadra di Guarino. Le nerazzurre conducono il gioco e costruiscono tanto, anche se meno rispetto al primo tempo. Le viola sono più brave a concretizzare. Di seguito il report del secondo tempo di Fiorentina-Inter Women.

SECONDO TEMPO – Dopo lo 0-0 del primo tempo in Fiorentina-Inter Women (vedi report), nella ripresa le nerazzurre si avvicinano subito al vantaggio. Al 46′ Gohutia Karchouni mette in mostra le sue qualità con una conclusione di destro che colpisce, purtroppo, la traversa. Rispetto ai primi 45′, però, le viola si rendono maggiormente pericolose. e, dopo una serie di occasioni, arriva quella vincente al 63′. Su ripartenza, resa possibile da una disattenzione della difesa nerazzurra, Milica Mijatović manda fuori tempo Stefanie van der Gragt e abbatte Francesca Durante. L’Inter Women, dunque, va sotto 1-0 ma il risultato per le ragazze di Rita Guarino è più che ingiusto, considerando la prestazione e le occasioni costruite nel corso della partita. Per questo le nerazzurre non si arrendono e provano a spingere anche sul finale. All’87’ Gloria Marinelli si avvicina al pareggio con una conclusione di prima intenzione che, però, finisce alta sulla traversa. Fiorentina-Inter Women termina 1-0. Dopo la Juventus, le interiste si fermano ancora in Serie A Femminile.