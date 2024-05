Simone Inzaghi premiato a Piacenza. Il regalo della sindaca

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, continua a festeggiare il suo primo scudetto sulla panchina dell’Inter. Il tecnico piacentino sarà premiato per un traguardo raggiunto alla guida dell’Inter.

PREMIO – Simone Inzaghi, dopo tre anni alla guida dell’Inter è riuscito a prendersi finalmente con merito il suo primo scudetto da allenatore. Il tecnico dell’Inter, come anticipato nel pomeriggio da piacenzasera.it sarà insignito dalla sindaca Katia Tarasconi. La prima cittadina consegnerà a Simone Inzaghi un premio per elogiarlo e per festeggiarlo come primo tecnico piacentino a vincere il Campionato di calcio maschile su una panchina di Serie A. L’evento, moderato dal giornalista Giorgio Lambri, si terrà martedì mattina alle ore 11:30 a Palazzo Gotico.

La sindaca elogia Inzaghi

FESTA – Oltre alla festa scudetto che si terrà poi domenica sera, il tecnico dell’Inter accoglie a braccia aperte questo nuovo premio alla sua carriera. Queste le parole della sindaca su Simone Inzaghi: «Un traguardo che ha reso la città orgogliosa, indipendentemente dalla fede calcistica di ciascuno e che pensiamo sia importante celebrare tutti insieme come merita, per rendere omaggio a un campione di casa nostra». L’incontro sarà anche un modo per percorrere le tappe di Simone Inzaghi e ricordare i vecchi tempi a Piacenza. L’evento sarà seguito anche da www.Inter-News.it in diretta live.