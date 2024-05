Niente festa per Agoumé: il Siviglia si fa rimontare dal Villarreal

Nonostante un avvio di partita perfetto e una gara dominata in alcuni tratti, il Siviglia di Agoumé perde nel finale contro il Villarreal.

SCONFITTA – Lucien Agoumé, centrocampista di proprietà dell’Inter ha giocato l’intera partita con il suo Siviglia nella trasferta contro il Villarreal. Il francese, nonostante un inizio di gara buono come i suoi compagni di squadra, non è riuscito a rendersi pericoloso. Il Siviglia è passato prima in vantaggio al 26′ grazie al gol angolato di Youssef En Nesyri. Dopo quattro minuti arriva il pareggio del Villarreal con Alexander Sorloth che di testa riacciuffa la gara. Al 44′ arriva la doppietta personale di En Nesyri che riesce a beffare la difesa dei padroni di casa e riportare il Siviglia in vantaggio.

Agoumé, beffa all’ultimo. Con tanti minuti di recupero

ERRORE – Nella ripresa si accendono gli animi con il Villarreal che trova di nuovo il gol del pareggio all’84’ con Yerson Mosquera. Al 92′ altro gol dei padroni di casa con Ramon Terrats che viene però fermato dal VAR per fuorigioco. Al 95′ nota negativa per Lucien Agoumé che si becca un cartellino giallo a pochi minuti dal triplice fischio. Due minuti più tardi poi la doccia gelida per il Siviglia che si vede rimontato dal colpo di testa perfetto di Sorloth che manda a festeggiare i suoi.