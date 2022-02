Gosens e Correa, niente Genoa per ritornare al Derby? La situazione

Come riportato già ieri (vedi articolo), Gosens e Correa non saranno di Genoa-Inter. Per loro rientro rimandato, nonostante il recupero sembra a buon fine. Possibile convocazione per il Derby di Coppa Italia?

CONVOCAZIONE − Quando rientreranno Robin Gosens e Joaquin Correa? Sicuramente no questa sera in Genoa-Inter ma secondo Sport Mediaset, c’è più di una possibilità contro il Milan durante l’andata delle semifinali di Coppa Italia. Il laterale tedesco sta viaggiando spedito e vede il Derby come un obiettivo realistico e concreto. Quanto al Tucu, l’argentino è ai box dal 4 dicembre, giorno di Roma-Inter. Gara in cui si infortunò al bicipite femorale. Contro il Milan, può arrivare la prima convocazione per entrambi. In assoluto per Gosens, del 2022 per Correa.