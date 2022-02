Capuano: «Inter, Genoa è sliding doors. Se c’è qualcosa che scricchiola…»

Giovanni Capuano, in collegamento su Tutti Convocati, ha voluto avvertire l’Inter in vista della gara di questa sera contro il Genoa. Per il giornalista, i nerazzurri dovranno tenere d’occhio il Grifone

SLIDING DOORS − Capuano tiene in allerta la squadra di Simone Inzaghi: «Credo che questa sera sia una sliding doors per l’Inter. In questa fase di campionato non esistono trasferte facili. Il Genoa ha vinto una sola partita, credo a settembre, ma oggi per intensità e tipo di gioco è diversa rispetto ad un mese fa. Si sta giocando la lotta per non retrocedere. Se nell’Inter c’è qualcosa che scricchiola stasera lo sapremo. Se non dovesse vincere, parleremo di una situazione diversa».