Genoa-Inter, squadra partita per la Liguria: tre assenti, due ‘nuovi’ – Sky

L’Inter è partita direzione Liguria, dove domani giocherà contro il Genoa. Matteo Barzaghi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, annuncia tre assenti.

LE DEFEZIONI – Per Genoa-Inter non ci sono i convocati ufficiali di Simone Inzaghi, ma li anticipa Matteo Barzaghi. Il giornalista, in collegamento con Sky Sport 24, annuncia che Robin Gosens e Aleksandar Kolarov hanno lasciato la Pinetina poco prima del pullman della squadra. Il primo deve quindi rinviare il suo esordio, dopo che il tecnico nel pomeriggio ne aveva parlato in conferenza stampa (vedi articolo). Come loro ancora indisponibile Joaquin Correa, per il quale non è ancora arrivato il momento del ritorno in campo.