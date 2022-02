Pacchioni: «Attacco Inter? Inzaghi non può scaricare i suoi! Ma un problema»

Pacchioni, giornalista della radio RTL 102.5, è intervenuto in collegamento con Sky Sport 24. Nel commentare la conferenza stampa di Inzaghi (vedi articolo) ritiene che il tecnico non abbia detto tutto sull’attacco dell’Inter.

DIFFICOLTÀ REALIZZATIVE – Paolo Pacchioni non segue la linea di Simone Inzaghi: «Un allenatore non può scaricare i suoi giocatori, quindi non può andare in conferenza stampa ad attaccarli pubblicamente. Chiaramente in pubblico c’è una difesa d’ufficio, che è doverosa, giusta e prevedibile. Detto questo non può nascondere un problema: l’Inter ha un problema in attacco. Fin dall’inizio della stagione, anche quando le cose giravano meglio, c’era un alto tasso di occasioni sprecate. L’Inter vinceva quelle partite, in qualche caso anche largamente, quindi il problema passava in secondo piano. Però adesso credo che sia emerso: è chiaro che una squadra che vuole avere ambizioni deve avere degli attaccanti che non passano settimane, per non dire mesi, senza segnare».

SITUAZIONE DIVERSA – Pacchioni trova un’ulteriore difficoltà: «Altro aspetto evidente è che l’Inter deve cominciare a vincere un po’ di più le partite difficili, anche dove magari fa un po’ di fatica. Se andiamo ad analizzare col Liverpool ha giocato una grande partita, è stata penalizzata nel finale ma come col Real Madrid ha perso. In campionato ha giocato due buoni derby, come minimo in equilibrio col Milan, ma ha fatto un punto su sei. L’unica grande con cui ha uno score decente è il Napoli, con cui ha fatto quattro punti su sei. L’Inter deve migliorare su questi due fronti: resa degli attaccanti e killer instinct dove i punti in palio sono più pesanti dei classici».