Genoa-Inter, per Blessin due opzioni di modulo. Amiri in formazione?

Genoa-Inter si giocherà domani alle 21. Blessin questo pomeriggio in conferenza stampa (vedi articolo) ha anticipato il recupero di Amiri e la formazione ruota attorno sia al tedesco sia a una doppia soluzione di modulo.

IL RIENTRO – Genoa-Inter dovrebbe vedere l’esordio in Serie A dal 1′ per Nadiem Amiri. Il centrocampista offensivo tedesco, arrivato in rossoblù a fine mercato di gennaio dal Bayer Leverkusen, ha debuttato a gara in corso il 5 febbraio con la Roma per poi saltare le partite contro Salernitana e Venezia per un problema fisico. Ora l’ha superato, come detto nel pomeriggio da Alexander Blessin, che deve scegliere fra lui e l’altro volto nuovo Albert Gudmundsson. C’è anche una seconda possibilità: che giochino entrambi nel 4-2-3-1, anziché vedere il 4-3-2-1. In questo caso a stare fuori sarebbe Nicolò Rovella, perché ormai l’allenatore del Grifone ha deciso di puntare su Milan Badelj e Stefano Sturaro come coppia centrale in mezzo al campo (solo loro se a due).

GLI ASSENTI – Come raccontato nel pomeriggio (vedi articolo) il Genoa non avrà Mattia Bani, Domenico Criscito, Roberto Piccoli e Zinho Vanheusden, quest’ultimo in prestito proprio dall’Inter. In porta ovviamente va Salvatore Sirigu, in difesa dovrebbe esserci solo un nuovo acquisto ossia Silvan Hefti, con panchina per Leo Ostigard. Come centrali favoriti Nikola Maksimovic e Johan Vasquez, mentre Andrea Cambiaso stavolta va a sinistra e potrebbe stabilizzarsi lì visto che Criscito a marzo dovrebbe lasciare la squadra direzione Toronto. Caleb Ekuban domenica a Venezia ha segnato il suo primo gol in Serie A, presumibile sia preferito a Kelvin Yeboah. Senza Piccoli non si tocca Mattia Destro come centravanti, prodotto del settore giovanile nerazzurro ma senza aver mai giocato in prima squadra. Questa la probabile formazione di Blessin per Genoa-Inter: Sirigu; Hefti, Maksimovic, Vasquez, Cambiaso; Sturaro, Badelj, Rovella; Gudmundsson, Ekuban; Destro.