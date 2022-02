Genoa-Inter, Amiri l’unica ‘buona notizia’ per Blessin: in quattro fuori

In attesa di conoscere i convocati per Genoa-Inter arrivano le prime indicazioni sui rossoblù. Blessin, in conferenza stampa, ha annunciato il ritorno di Amiri (vedi articolo) ma dovrebbero essere quattro gli assenti.

UNO OK, QUATTRO NO – Per Genoa-Inter di domani ci sarà Nadiem Amiri, come anticipato nel pomeriggio dal tecnico rossoblù Alexander Blessin. In conferenza stampa l’allenatore ha annunciato che per quanto riguarda Roberto Piccoli e Zinho Vanheusden sono in corso delle cure, quindi è da escludere un loro impiego. Questi tre giocatori erano gli assenti dell’ultimo momento contro il Venezia domenica scorsa: ne torna soltanto uno. Fra gli indisponibili anche Mattia Bani, che si è infortunato con la Roma tre settimane fa, e Domenico Criscito. Il capitano ha avuto una ricaduta, peraltro potrebbe aver già chiuso la sua esperienza al Genoa perché è in scadenza e lo vuole (già da marzo) il Toronto FC. A fine mercato è tornato Lennart Czyborra, ma non figura in lista Serie A e non è da considerare. Blessin sarà quindi senza quattro giocatori sicuri per domani in Genoa-Inter.