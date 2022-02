Blessin: «Inter squadra di qualità, visto con il Liverpool! Chiedo coraggio»

Alexander Blessin, allenatore del Genoa, alla vigilia della sfida contro l’Inter, in conferenza stampa ha presentato la partita esaltando le qualità dei nerazzurri (facendo riferimento alla partita contro il Liverpool) e dei possibili recuperi (QUI, invece, le parole di Simone Inzaghi)

Alla luce della classifica è più difficile per lei tenere alta la concentrazione o, visto l’avversario di domani, è sufficiente per garantire una buona prestazione?

È un piacere domani giocare contro una grandissima squadra come l’Inter. È un sensazione buona di giocare contro una squadra veramente forte. L’Inter ha perso l’ultima partita in campionato e non sarà facile. Loro vorranno vincere e questo non è sicuramente un vantaggio quando incontri una squadra del genere in quella situazione. L’Inter avrà maggior possesso palla, ha grandissima qualità individuale. Per noi sarà importante non farli giocare mettendoli in difficoltà. La squadra difende altissima e ci metterà in difficoltà. Ai ragazzi chiedo di essere coraggiosi e di non aver paura di fare sbagli.

Il Genoa è tornato al 4-2-3-1 giocando anche meglio con il Venezia, è un modulo che le dà maggiore garanzia?

La prima mezz’ora contro il Venezia ho sofferto. Ci devono essere alternative del modulo di gioco, non solo una. Il Venezia inizialmente non ci ha permesso di fare il pressing che volevamo. I giocatori sanno perché non abbiamo giocato bene i primi 20-25 minuti.

Come stanno Amiri e Vanheusden?

Amiri sta meglio, e ha ripreso le sue forse. Amiri domani avrà i suoi minuti di gioco contro l’Inter. Zinho si sta curando, ora bisogna capire come reagisce a questa cura.

Ha sentito il suo amico Klopp visto che ha battuto i nerazzzurri in Champions League?

Sono sempre arrabbiato con Klopp perché quando allenava il Mainz io ero un giocatore dello Stuttgarter Kicker e non mi ha preso al Mainz, quindi per questo motivo non l’ho sentito, sono ancora arrabbiato con lui (ironicamente, ndr). Ho visto la partita e l’Inter ha giocato benissimo, il risultato non corrisponde con l’andamento della partita. L’Inter ha reso la vita difficile al Liverpool con il pressing, gli inglesi hanno vinto con un po’ di fortuna.

Come sta Piccoli? E come mai la scelta di sostituire Mattia Destro sempre negli ultimi 20-25 minuti?

Piccoli ha dei problemi alla coscia e stiamo valutando la gravità dell’infortunio. Per quanto riguarda i cambi, invece, contro il Venezia hanno dato un impulso alla squadra.