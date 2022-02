Ceballos nuovo nome per l’Inter? In Spagna sicuri: derby di mercato

Dani Ceballos, centrocampista del Real Madrid, potrebbe essere il nuovo nome per il centrocampo del futuro dell’Inter. A riportarlo è il quotidiano catalano El Nacional, che sottolinea come la concorrenza per il giocatore sia alta.

DERBY DI MERCATO – Dani Ceballos, futuro in Spagna o in Italia? Il centrocampista del Real Madrid non sta trovando spazio dopo il ritorno dal prestito all’Arsenal ed è di fatto fuori dai piani presenti e futuri dei blancos. Con un valore di mercato attorno ai 18 milioni di euro, sono diversi i club che si sono interessati al giocatore. Tra questi il Betis Siviglia (squadra in cui il giocatore è cresciuto calcisticamente e dove ha debuttato), sebbene un suo eventuale arrivo sia legato all’uscita di William Carvalho. Ma occhio anche all’Italia. Secondo le notizie che arrivano dalla Spagna, infatti, su Ceballos potrebbe scatenarsi un derby di mercato con Inter e Milan interessate al giocatore.