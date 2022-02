Immobile gol con la Lazio, eguagliato il record di Inzaghi in Europa

Immobile con il gol realizzato in questi minuti in Europa League contro il Porto ha eguagliato un record europeo di Simone Inzaghi, attuale allenatore dell’Inter.

COME INZAGHI – Ciro Immobile con il gol realizzato in Lazio-Porto al minuto diciannove è arrivato a quota venti gol realizzati in Europa con la maglia biancoceleste. Con questo gol, Immobile, ha inoltre eguagliato il record del suo ex allenatore – oggi all’Inter -, Simone Inzaghi.