Eriksen, ci siamo! Il debutto dell’ex Inter avverrà già domani pomeriggio

L’ex Inter Christian Eriksen tornerà ufficialmente sul manto erboso. Lo farà nella giornata di domani quando il Brentford affronterà il Newcastle. A rivelarlo è stato lo stesso tecnico dei biancorossi

ESORDIO − A nemmeno un anno dal drammatico episodio accaduto lo scorso 12 giugno a Copenaghen, l’ex Inter Eriksen ritornerà ufficialmente a giocare ai massimi livelli. Ad annunciarlo è stato in conferenza stampa lo stesso tecnico Thomas Frank. Queste le sue parole: «Christian giocherà domani (contro il Newcastle, ndr), sarà con noi e scenderà in campo. Sarà un giorno straordinario per tutti noi, ma specialmente per Christian e la sua famiglia». Dopo alcuni test match con la maglia del Brentford, il centrocampista danese esordirà con la nuova casacca domani pomeriggio in Premier League contro il Newcastle. Grande emozione per l’ex giocatore dell’Inter che ha rescisso consensualmente il proprio contratto con i nerazzurri per l’impossibilità di giocare con il pacemaker in Italia.