Tuchel: «Voci di Lukaku all’Inter? Non le ho sentite. Ora, mercato chiuso»

In conferenza stampa, alla vigilia della finale di Carabao Cup tra Chelsea e Liverpool, Thomas Tuchel ha risposto a qualche domanda su Lukaku e le voci che lo rivedrebbero nuovamente con la maglia dell’Inter

FOCUS − Tuchel sulle attenzioni rivolte a Lukaku: «Lukaku? E’ stato bravo come tutti gli altri. Si sa che è un giocatore importante. Se paghi molti soldi per un singolo giocatore, c’è molta attenzione su di lui. Si tende a sminuire un po’ ma per noi ha giocato tante partite dall’inizio. Forse un po’ la stessa situazione con Jorginho, uno dei nostri capitani, che ultimamente non ha giocato dall’inizio perché stanco mentalmente. Il focus su Romelu? La situazione è la stessa di Jorginho. Le decisioni sono chiare e i giocatori accettano. Una volta che giochi per il Chelsea accetti che la squadra vada per prima. Ecco perché non ci sono rancori, non da Romelu, non da me e da nessun altro».

FIDUCIA − Tuchel non vuole ascoltare i giornali sull’interesse dell’Inter: «Non ho letto i titoli dei giornali italiani. Non ero assolutamente a conoscenza della reazione. Forse questa è la cosa migliore da fare. Mi fido dei miei giocatori e della loro concentrazione. D’altra parte, quale altra scelta c’è? Il calciomercato non è aperto. Tutti sono estremamente coinvolti negli obiettivi che vogliamo raggiungere insieme. La verità è che possiamo raggiungerli solo insieme, con un forte Romelu, un forte Jorginho. Se tutti giocano ai massimi livelli possiamo essere una squadra forte e tutti possono realizzare i nostri sogni e questo è il punto. Assolutamente non c’è bisogno di distrarsi e leggere questi titoli e lasciarsi trasportare».