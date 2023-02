Gasperini: «Atalanta seconda o terza? Serie A lunga, c’è tempo. Ma fiducia»

Gasperini ha vinto stasera 0-2 in casa della Lazio, con l’Atalanta che ha agganciato la Roma al terzo posto portandosi a -2 dall’Inter (vedi articolo). Intervistato nel post partita su DAZN, il tecnico dei bergamaschi non sembra voler porre limiti (Napoli ovviamente escluso) ai suoi.

RILANCIO IMMEDIATO – L’Atalanta veniva dalle sconfitte in Coppa Italia con l’Inter e in Serie A col Sassuolo, stasera gran 0-2 alla Lazio. Gian Piero Gasperini guarda solo fino a un certo punto la classifica: «Arrivare secondi, terzi o quarti? Questo tipo di prestazioni poi ti danno sicuramente fiducia. Se sei capace di fare una prestazione così, contro una squadra forte come la Lazio che ha fatto un primo tempo molto bello per intensità e qualità, esci molto bene da quelle partite».

IN CORSA – L’Atalanta può ottenere la quarta qualificazione in Champions League nelle ultime cinque stagioni. Gasperini inizia a crederci: «Abbiamo rotto un po’ gli argini che avevamo, li abbiamo spostati un po’. Adesso andiamo avanti, il campionato è una lunga corsa a tappe e c’è ancora tempo per tutti quanti. Come negli anni in cui siamo andati in Champions League abbiamo acquisito fiducia col passare delle partite. Quello che ha fatto questo gruppo è straordinario, abbiamo viaggiato nelle prime otto-dieci giornate primi in classifica ma non con questa qualità. Poi abbiamo avuto delle fasi alterne ma adesso stiamo venendo fuori, dopo la sosta abbiamo fatto delle ottime partite e adesso dobbiamo entrare nella fase decisiva bene. Partite come questa sera danno fiducia».