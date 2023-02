VIDEO – Lecce-Roma 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Lecce-Roma, anticipo della ventiduesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Via del Mare.



PARI TUTTO GIALLOROSSO – Lecce-Roma 1-1 nell’anticipo della ventiduesima giornata di Serie A. La Roma non riesce a dare continuità e si fa raggiungere al terzo posto da Atalanta (vittoriosa stasera) e Milan (vittorioso ieri). Botta e risposta in avvio, col Lecce che colpisce per primo al 7′: angolo da destra, colpo di testa di Federico Baschirotto e carambola che sbatte su Roger Ibanez e finisce dentro. È autogol del brasiliano. Reazione immediata degli ospiti, con Stephan El Shaarawy liberato da una gran giocata di tacco di Tammy Abraham ma Wladimiro Falcone è decisivo per parare. Dall’angolo sponda sul secondo palo e insensato fallo di mano nell’area piccola di Gabriel Strefezza, per un rigore tanto netto quanto ingenuo. Paulo Dybala spiazza Falcone, 1-1 al 17′ e a differenza dell’andata non si fa male calciando dal dischetto. Lo stesso Dybala al 42′ innesca Abraham, con Falcone bravissimo sul destro sul primo palo. A inizio ripresa ancora Falcone determinante, stavolta su un colpo di testa sempre di Abraham (49′). Il resto del secondo tempo non riserva però emozioni, finisce 1-1.

Video con gli highlights di Lecce-Roma dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.