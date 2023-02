Precedenti Sampdoria-Inter: Brozovic sa già come decidere a Genova

Sampdoria-Inter si giocherà lunedì alle 20.45 e i precedenti sono tendenzialmente buoni nonostante qualche inciampo. Potrebbe tornare Brozovic da titolare: ha già deciso una volta al Ferraris.



I PRECEDENTI – Quello di domani sarà il Sampdoria-Inter numero 73 in trasferta. Le prime sei furono tutte vittorie e anche con largo scarto: 22 i gol complessivi segnati. Poi la situazione si è un po’ tranquillizzata, in totale 32 successi contro 16 (il doppio) e 24 pareggi, corredati da 116 reti segnate e 70 subite. All’andata 3-0 per l’Inter il 29 ottobre, a bersaglio Stefan de Vrij al 24′, Nicolò Barella al 44′ e Joaquin Correa al 73′ (vedi highlights). Una curiosità: nessuno di questi è più riuscito a trovare un gol in stagione. L’argentino non potrà ovviamente provare a interrompere la striscia negativa dopodomani, visto che è per l’ennesima volta infortunato. Quella dell’andata è stata anche la prima volta da ex per Dejan Stankovic, all’epoca alla quinta da allenatore della Sampdoria.

IL COLPO ALL’ULTIMO – Una vittoria, una sconfitta e un pareggio, in ordine cronologico, negli ultimi tre precedenti al Ferraris tra Sampdoria e Inter. Nella passata stagione 2-2 il 12 settembre 2021, reti di Federico Dimarco e Lautaro Martinez, nel primo mancato successo di Simone Inzaghi (pure lui ex) in nerazzurro. Il 22 settembre 2018 invece 0-1, con Marcelo Brozovic capace di sbloccarla nel recupero dopo due gol annullati: il croato potrebbe tornare titolare lunedì. Nella circostanza esultanza davanti alla telecamera di Luciano Spalletti, ritenuta “provocatoria” dal quarto ufficiale che lo fece buttare fuori. In Serie A lunedì sarà la partita numero 66 a Genova: 30 vittorie, 22 pareggi e 13 sconfitte, 109 gol fatti e 63 subiti. Contando invece tutti i precedenti (casa e trasferta in tutte le competizioni) 77 successi dell’Inter, 24 della Sampdoria e 43 pari, 255 reti all’attivo e 129 al passivo.