VIDEO – Inter-Sampdoria 3-0, Serie A: gol e highlights della partita

Inter-Sampdoria, anticipo della dodicesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 3-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



MESSA LA QUARTA – Inter-Sampdoria 3-0 nell’anticipo della dodicesima giornata di Serie A. L’Inter non fa regali al grande e applauditissimo ex Dejan Stankovic, trovando la quarta vittoria consecutiva in campionato. Inizio propositivo ma serve un calcio piazzato per sbloccarla: angolo di Hakan Calhanoglu e colpo di testa imperioso di Stefan de Vrij al 21′. L’olandese in Serie A non segnava dal 6 gennaio 2021, proprio contro i blucerchiati ma al Ferraris. L’Inter non smette di giocare e raddoppia al 44′, con punizione dalle retrovie di Alessandro Bastoni precisissima per Nicolò Barella, stop perfetto e conclusione a rete. Il centrocampista cagliaritano trova la rete per la terza giornata di campionato di fila, dopo quelle a Fiorentina e Salernitana. Ripresa in scioltezza, con Simone Inzaghi che ne approfitta per cambiare qualche giocatore. Joaquin Correa entra al 68′ e cinque minuti dopo si fa circa sessantacinque metri palla al piede indisturbato, prima di scaricare in rete il tiro del 3-0. Nel finale gran parata di piede di André Onana su conclusione a botta sicura di Ignacio Pussetto per tenere la porta inviolata.

Video con gli highlights di Inter-Sampdoria dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.