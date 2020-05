Galante: “L’Inter non venda Lautaro Martinez, ma Immobile con Lukaku…”

Fabio Galante ha concesso un’intervista ai microfoni di “Sport Mediaset” in cui ha parlato, ovviamente, di Inter spendendosi in favore della permanenza di Lautaro Martinez, ipotizzando però un suo sostituto

INTER, NON VENDERE LAUTARO – Galante spera che l’Inter non venda Lautaro Martinez, nel mirino del Barcellona: «Il calcio mi manca, mi manca andare allo stadio, aspettare la partita in televisione, ma nel frattempo sono riuscito a riguardarmi tantissime partite del passato. Secondo me l’Inter non può permettersi di vendere Lautaro Martinez, è fortissimo e insieme a Lukaku ha fatto tanti gol. Al di là dell’aspetto economico, poi bisognerà vedere come uscirà il mercato da questa situazione. Si fa tanto il nome di Aumbameyang che è un giocatore straordinario, ma a me piace tantissimo Immobile. Lazio permettendo è un giocatore che con Lukaku formerebbe una coppia incredibilmente forte».