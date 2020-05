Serie A, OK delle società al dialogo con...

La Lega Serie A conferma le indiscrezioni uscite un’ora fa, sull’intenzione comune delle società di finire il campionato (vedi articolo). Smentita quindi l’ipotesi del ministro Spadafora, che due giorni fa non si sarebbe stupito nel vedere alcuni presidenti chiedere lo stop (vedi articolo).

IL COMUNICATO – “L’Assemblea della Lega Serie A si è riunita questa mattina con tutte le Società presenti e collegate in video conferenza. Il Presidente Paolo Dal Pino ha riportato in riunione quanto espresso ieri sulla disponibilità a un dialogo col Governo in ottica costruttiva e collaborativa (vedi articolo), ottenendo su tale posizione la piena condivisione da parte di tutte le Società”.