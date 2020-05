Lautaro Martinez pensa all’Inter: “Mattina con tante firme”

Condividi questo articolo

Lautaro Martinez è sempre nel mirino del Barcellona che ha avviato una campagna martellante, anche mediatica, per sfiancare l’Inter e convincerla a cedere. Il giocatore però appare tranquillo e lancia segnali di vicinanza all’ambiente nerazzurro

La campagna mediatica del Barcellona per strappare Lautaro Martinez all’Inter è sempre più asfissiante. Non c’è giorno in cui i media spagnoli vicini ai blaugrana non lancino nuove notizie, dando per scontato l’ok del giocatore al trasferimento dopo che è sceso in campo anche Lionel Messi. L’attaccante argentino non ha mai preso però una posizione chiara e appare tranquillo, stamattina inoltre ha pubblicato un post su instragram che lo ritrae intento ad autografare diverse magliette dell’Inter con il commento: “Mattina di tante firme”. Non appare, insomma, l’atteggiamento tipico di un giocatore che sarebbe già con la testa altrove.