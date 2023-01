Gagliardini reclama spazio: difficile l’addio all’Inter a gennaio – TS

Roberto Gagliardini ha il contratto in scadenza il prossimo giugno e al momento eventuali discorsi per il rinnovo sono fermi.

ADDIO A GENNAIO? – Roberto Gagliardini non partirà dal 1′ nella sfida di Supercoppa Italiana contro il Milan. Il numero 5 ha giocato dal 1′ contro Parma e Verona ma contro i rossoneri partirà dalla panchina. Il centrocampista nerazzurro, nel post-gara contro il Verona, si è detto non disposto ad avere un minutaggio così risicato, affermando che a giugno prenderà le sue decisioni. Per gennaio le possibilità che si concretizzi un trasferimento sono ridotte al lumicino.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini