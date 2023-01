Brozovic-Kessie, l’Inter non ritiene eresia rinunciare al numero 77 – TS

In questi giorni rimbalza da più fonti la notizia di un possibile scambio tra Brozovic e Kessiè. Se prima rinunciare al croato sembrava impossibile, adesso i nerazzurri ci pensano

UN’IDEA – Quella proposta dal Barcellona all’Inter. L’idea di uno scambio tra Brozovic e Kessiè non è stata totalmente scartata dalla dirigenza nerazzurra. L’ivoriano è arrivato in Spagna a parametro zero quest’estate, ma il suo rendimento non è stato così positivo. Dal canto suo, l’Inter valuta la proposta per diversi motivi. Innanzittutto, la copertura nel ruolo di regista. Inzaghi ha reinventato Calhanoglu in quella posizione e Asllani è in crescita. Poi, Kessiè ha uno stipendio al netto uguale a quello del croato, ma ha 4 anni in meno. Attenzione quindi agli ultimi giorni di gennaio. Ci sono anche dei contro in questa operazione, come ben illustrati dalla nostra redazione nell’edizione odierna di “Good Morning Interfans” (vedi qui).

Fonte: TuttoSport – Federico Masini