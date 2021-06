Eriksen, possibile videochiamata con l’Inter. Parte del gruppo – SM

Eriksen è sempre parte dell’Inter. Questo il messaggio che i dirigenti nerazzurri vogliono comunicare al centrocampista danese. Prima di vederlo fisicamente al raduno con i compagni, nei prossimi giorni potrebbe esserci anche una videochiamata, secondo quanto riporta Sport Mediaset.

PARTE INTEGRANTE – Sport Mediaset ha analizzato la questione che riguarda Christian Eriksen. L’Inter si radunerà l’8 luglio, data in cui inizierà ufficialmente l’era Simone Inzaghi. L’idea è quella di convocare per il raduno anche il centrocampista danese (vedi articolo). Eriksen sta proseguendo la sua convalescenza a casa e tra lunedì e martedì potrebbe fare una videochiamata con la società per avere un contatto diretto con i dirigenti che lo considerano ancora parte integrante del gruppo.