Inter, arrivano i rinnovi dei dirigenti. La seconda fase del piano Zhang – SM

L’Inter programma la prossima stagione e i rinnovi dei dirigenti vanno nella direzione della continuità del progetto tecnico. Secondo Sport Mediaset il presidente Zhang ha voluto dare un segnale di continuità, prima di passare alla seconda fase del suo piano.

PIANO ZHANG – L’Inter si rafforza nel segno della continuità dirigenziale con i rinnovi di Piero Ausilio come direttore sportivo e di Beppe Marotta come direttore generale. Prima di ripartire per Nanchino, il presidente Steven Zhang ha voluto blindare il management campione d’Italia (vedi articolo). I dirigenti erano in scadenza tra un anno e verranno confermati fino al 2024. Segnale della forte volontà di tutti di continuare il progetto tecnico. Secondo Sport Mediaset, adesso scatta la seconda fase del piano Zhang: chiudere questo mercato con 70 milioni di euro di utile e diminuire i costi del 15%. Impresa non facile, ma nemmeno vincere lo scudetto è stata una passeggiata.